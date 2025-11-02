Brutal accidente en el Top Race: El auto de Luis Gastaldi se despistó y terminó en la tribuna del autódromo de Buenos Aires

El auto de Luis Gastaldi terminó en la tribuna del autódromo de Buenos Aires tras un brutal accidente en la final del Top Race.

El auto de Luis Gastaldi terminó en la tribuna del autódromo de Buenos Aires tras un brutal accidente en la final del Top Race.

No fue el regreso esperado para Luis Gastaldi en el Top Race. Este domingo, en la carrera final, el auto del piloto cordobés voló por los aires y terminó en la tribuna del autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. En la última curva antes del ingreso a la recta principal, el nacido en General Deheza siguió de largo, se levantó al impactar con un badén y traspasó el muro de contención. Milagrosamente, pese a las imágenes de cómo quedó el habitáculo, el piloto resultó ileso.

A falta de 18 minutos para el final, el Toyota Corolla de Gastaldi salió catapultado al querer tomar la curva de la horquilla, se elevó y golpeó contra la tribuna con el techo. En ese momento uno de los neumáticos salió despedido y, según se observó en algunas imágenes a través de las redes sociales, terminó en medio de la pista de karting, donde había una competencia de la IAME. Otro milagro.

QUE LOCURA LA PIÑA QUE SE PEGO LUIS GASTALDI EN EL TOP RACE pic.twitter.com/koKInpvRqB — Velocidad Plena (@VelocidadPlena) November 2, 2025

Por la octava fecha, Gastaldi retornaba a la categoría por primera vez desde el 9 de julio de 2023 en La Rioja. Lo hizo atendido por su propio equipo el LG Racing y con la asistencia técnica del Ubaldo Ayala Team.

Una foto clara de donde aparece la rueda del auto de Gastaldi mientras se corría la IAME en el kartodromo, que peligro https://t.co/yml5rcCw8c pic.twitter.com/GAs5Pgq7ux — Fabrizio Santini (@FabriiSantini) November 2, 2025

“Estoy intensificando mi preparación para llegar con todo en mi regreso al Top Race. Me siento muy bien físicamente, solo tengo que agarrar ritmo de carrera con el auto, por eso con el equipo estamos planificando hacer una prueba antes de Buenos Aires para estar en un buen nivel”, había dicho Gastaldi en la previa.

“La Copa Top Race es un incentivo por los premios que entrega a los tres primeros pilotos del torneo y al mejor de la Copa Master. Esto me motiva para ser competitivo y pelear por los puestos de adelante”, había agregado.

Un par de vueltas después, Hamze también terminó contra la pared

La horquilla pareció ser el lugar de los problemas en el Top Race. Dos minutos antes del desenlace, el que salió volando después de tocar el piano interno de la curva fue Adrián Hamze. El auto terminó justo al lado del de Gastaldi.

⚠️Adrián Hamze también sufrió un gran accidente en la horquilla en la Final de la Copa @TopRaceOk.#TopRace #Hamze pic.twitter.com/PyqwhEFG8z — Carburando (@CarburandoTV) November 2, 2025



Diego Verriello fue el primer ganador. El piloto, que venia de consagrarse en el Series, luchó mano a mano con Emiliano Stang desde la primera curva, pero finalmente logró quedarse con la actividad, tras superarlo precisamente en el relanzamiento del auto de seguridad por el accidente de Gastaldi. El entrerriano, que había logrado la pole, ni siquiera pudo subir al podio: Norberto Grosso fue segundo y Leonel Pernía tercero.

El Top 10 del Top Race en Buenos Aires

1 Diego Verriello 36:50.539 Fiat

2 Norberto Grosso (M) +0.347 Ford

3 L. Pernía +2.220 Fiat

4 Emiliano Stang +2.644 Fiat

5 M. Pernía +4.485 Ford

6 Carlos Guttlein (M) +5.201 Fiat

7 Marcelo Chiappetta (M) +6.780 Toyota

8 Darío Necochea +10.079 Fiat

9 Adrián Hamze (M) - 4 Vueltas Fiat

10 Guillermo Promesti - 5 Vueltas Mercedes /Clarín