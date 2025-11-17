Cayó el dólar por quinta rueda consecutiva y se vende a $1415

El dólar oficial consolida la "pax cambiaria", al anotar su quinta baja al hilo aunque en el mercado continúan las dudas sobre la continuidad del esquema de bandas, defendido por el ministro de economía Luis Caputo. El anuncio del acuerdo marco con EEUU y el aumento de flujo de dólares por la emisión de deuda corporativa calmaron a la city durante las últimas ruedas.

El tipo de cambio mayorista amagó con subir, pero sobre el cierre cayó $16 a $1.387 para la venta este lunes. De esta forma, el dólar oficial se encuentra a 8,5% del techo de la banda. Por otro lado, el dólar minorista cerró 1.365 para la compra y a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA).

Entre los financieros, el dólar Contado con Liquidación (CCL) baja 0,1% a $1.482,96, mientras que el MEP cede 0,5% y se posiciona en $1.445,21. Mientras, los contratos de dólar futuro operan con bajas de hasta 1,7%. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de noviembre llegará a $1.393,50 y que en diciembre lo hará a los $1.429.