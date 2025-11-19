Usaba a su nieta de 13 años para vender droga y fue condenada a 8 años de prisión

Una mujer de Embarcación fue condenada a 8 años de prisión luego de que la Justicia comprobara que utilizaba a su propia nieta, una adolescente de 13 años, para realizar entregas de droga a compradores del barrio Eva Perón.

La fiscal penal de Embarcación, Gabriela Souto, llevó adelante la acusación contra Carmen Lucía Mendoza, imputada por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por servirse de una menor de edad.

En el veredicto, la jueza Asusena Vásquez impuso una pena de 8 años de prisión efectiva, el pago de una multa y la inscripción de la condenada en el Banco de Datos Genéticos.

La menor, utilizada como “mensajera” de la droga

La investigación comenzó en 2024, cuando la Fiscalía recibió reportes que señalaban que Mendoza no solo vendía drogas desde su domicilio, sino que además enviaba a su nieta a entregar las sustancias a los clientes. La niña estaba a su cargo, lo que agravó aún más la situación.

Con tareas de inteligencia del Grupo de Drogas Sector 44, se reunió evidencia suficiente para solicitar allanamientos en dos viviendas vinculadas a la acusada.

Durante los procedimientos, en noviembre de 2024, la mujer fue detenida y la Policía encontró droga en poder de la menor, confirmando su participación forzada en la actividad ilícita.

Ante el evidente estado de vulnerabilidad y riesgo de la adolescente, se dio inmediata intervención a la Asesoría de Menores e Incapaces para resguardar su integridad.