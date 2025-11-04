Alerta epidemiológica en Embarcación: Confirmaron dos casos de leishmaniasis visceral

Embarcación enfrenta una alerta sanitaria tras la confirmación de dos casos de leishmaniasis visceral en perros callejeros. El hallazgo encendió las alarmas y movilizó a autoridades municipales y provinciales para controlar el foco de contagio en la zona norte de la provincia.

El veterinario Rodrigo Ávila, jefe de Bromatología de la Municipalidad de Embarcación, explicó a MultivisiónNoticias que los diagnósticos se concretaron hace dos semanas y que ya se activó la investigación epidemiológica: “Se han diagnosticado por medios oficiales dos casos y eso produce una alerta epidemiológica en la ciudad. Ya hemos estado reunidos con gente del programa de zoonosis de la provincia, hemos recorrido los barrios por los cuales estaban identificados estos animalitos”.

Según Ávila, los perros atendidos previamente, uno en veterinaria, otro en un refugio, dieron positivo luego de enviar muestras a la Universidad Nacional de Salta. “El flebótomo ya lo tenemos hace tiempo, la cutánea había llegado, lo que no había era la visceral”, señaló, aclarando que el mosquito transmisor (flebotomo) vive en zonas de monte y utiliza al perro como reservorio del parásito.

Aunque el contagio directo entre animal y humano no es común, la enfermedad puede pasar al hombre si el flebótomo lo pica luego de infectarse en el perro. “El perro es reservorio, no existe tratamiento para erradicarlo completamente. Hoy los perros deben llevar un collar repelente y eso ya es responsabilidad del dueño”, indicó.

Las autoridades advierten que podrían confirmarse más casos durante la semana, por lo que instaron a la comunidad a revisar a sus mascotas, aplicar medidas preventivas y mantener limpia la zona de vegetación inmediata al hábitat humano.