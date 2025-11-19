Homicidio del Padre Martearena: Aseguran que uno de los condenados tendría salidas transitorias

En las últinas horas comenzó a sonar con fuerza el rumor de que uno se los condenados por el homicidio del padre Marteaerna estaría gozando de salidas transitorias y si bien no hay confirmación oficial, se entiende que pasado algunos años de la condena y con ciertos requisitos esto es posible para los privados de libertad en su mayoría.

Pero a pesar de que este beneficio corresponda o no, ha paralizado a los vecinos de la parroquia donde el padre tanto bien hizo.

Los puntos confirmados según El caudillo Info son:

Sale del penal y regresa los domingos por la tarde.

Suele hacerlo acompañado por un familiar, presuntamente su pareja.

Un juez o jueza autorizó el beneficio, bajo los parámetros legales correspondientes.

Lo que aún no trascendió es cuál de los dos condenados lo obtuvo, ya que fueron dos los condenado por el crimen del sacerdote. Uno de ellos es Javier Alfredo Alanís Colausti y el otro Marcelo Castillo, quienes en 2001 tenían 21 y 19 años. Ambos habían pasado por los programas de contención y ayuda que el padre Martearena sostenía para jóvenes en situación vulnerable.

El homicidio

Este 8 de octubre se cumplieron 24 años del asesinato del padre Ernesto Martearena, uno de los hechos más dolorosos en la historia reciente de la provincia.

El sacerdote, de 57 años, fue apuñalado 18 veces, su cuerpo fue arrastrado a otra habitación y luego quemado. La noticia golpeó a toda Salta y desató un duelo masivo.

Su obra

Ocho comedores

Centro para niños con VIH

Granja de recuperación de adictos

Hogares y asistencia para más de 2.000 personas de escasos recursos

En la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, en Villa Asunción, se convirtió en un referente querido, respetado y consultado. En 2011, el Vaticano lo incluyó en la lista de mártires.



