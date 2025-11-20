Se autorizó la cesión de tierras a la Asociación de Profesionales “La Loma”

Los senadores provinciales le dieron la media sanción faltante al proyecto que autoriza al Ejecutivo a transferir en carácter de donación a favor de la “Asociación Cultural y Deportiva de Profesionales Universitarios de Salta” las tierras en donde se encuentra instalado.

Según detalló el miembro informante de la iniciativa, Walter Wayar, destacó que es un espacio de convivencia donde llegan más de 10 mil personas por fin de semana y también tiene un compromiso con el barrio. En este sentido, destacó que se llevan médicos y se trabaja con organizaciones para fortalecer el barrio.

El proyecto obtuvo la media sanción faltante y pasó al Ejecutivo para su promulgación.