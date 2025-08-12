Diputados aprobaron la cesión de tierras a la Asociación de Profesionales “La Loma”

Este martes en la Cámara de Diputados, los legisladores le dieron la media sanción al proyecto que autoriza al Ejecutivo a transferir en carácter de donación a favor de la “Asociación Cultural y Deportiva de Profesionales Universitarios de Salta” las tierras en donde se encuentra instalado.

Según detalló el autor del proyecto, Luis Mendaña, el predio está siendo utilizado hace casi 60 años y desde hace 20, tienen un comodato de uso. “Hoy tienen 3200 profesionales que son socios y realizan actividades sociales, culturales y deportivas” aseguró.

“Hay actividades que incluyen a los barrios de la zona y realizan actividades de amplia inserción social como así también brindan trabajo a decenas de personas” detalló. Mendaña.

Por su parte, el diputado José Gauffin, coautor de la propuesta, sostuvo que se trata de un espacio que ha tenido inversiones más que importantes. “No todo es mercado, no todo es plata, debemos pensar en políticas que impulse asociaciones como esta en la provincia” aseveró.

En el caso de la diputada Sofía Sierra aseguró que debido al importante volumen de asociados que posee la institución, se debe apuntar a una venta del predio y que los asociados paguen el costo del mismo.

El diputado Roque Cornejo y Griselda Galleguillos pidieron la vuelta a comisión lo cual fue rechazado por el recinto. Por otro lado, la diputad Mónica Juárez y el diputado Matías Monteagudo pidieron la abstención, que también fue rechazada.

La propuesta fue aprobada con el voto en contra de los legisladores Guillermo Durand Cornejo, Roque Cornejo, Sofía Sierra, Soledad Farfán, Matías Monteagudo, Griselda Galleguillos y Mónica Juárez. Pasó al Senado en Revisión.