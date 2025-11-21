Cerrillos: Perdió el control y terminó chocando con dos postes

Accidente21/11/2025
accidente

En Cerrillos se produjo un fuerte accidente cuando un hombre perdió el control sobre la Ruta Nacional 68 e impactó con dos postes.

Aparentemente, el joven que iba conduciendo habría sufrido un micro sueño, según publicó QuePasaSalta mientras avanzaba por la zona, lo que provocó que perdiera el control del vehículo.

El joven recibió asistencia médica en el lugar.

