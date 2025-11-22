La Ruta del Vino suma prestigio: Una histórica bodega fue elegida entre las mejores del mundo

La provincia de Salta vuelve a ocupar un lugar destacado en el escenario internacional gracias al reconocimiento obtenido por Bodega Colomé, incluida entre las mejores experiencias enoturísticas del planeta en el prestigioso ranking The World’s Best Vineyards 2025, elaborado por especialistas y referentes del sector vitivinícola mundial.

Este logro no sólo refleja la excelencia enológica y turística de Colomé, una de las bodegas más antiguas de Argentina, sino que también reafirma el crecimiento sostenido del enoturismo en los Valles Calchaquíes, impulsado por la combinación de paisajes únicos, tradición, innovación y la calidad de sus vinos de altura.

La ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, destacó que “este reconocimiento confirma algo que los salteños sabemos hace tiempo: nuestros vinos, nuestras bodegas y nuestra cultura enológica están entre lo mejor del mundo. Colomé es un emblema de nuestra identidad y un motor para el desarrollo turístico de toda la región”.

Asimismo, subrayó que “desde el Gobierno de la Provincia seguimos acompañando a cada emprendimiento que apuesta por la calidad, la experiencia y la innovación. Estos logros reafirman que Salta tiene un enorme potencial para seguir creciendo en los mercados internacionales, siempre con una visión sostenible y vinculada al desarrollo local”.

La distinción obtenida por Colomé fortalece la visibilidad del destino en materia de enoturismo y suma valor a uno de los grandes atractivos de la provincia: la emblemática Ruta del Vino de Salta, un recorrido que integra paisajes incomparables, cultura viva y algunas de las bodegas de altura más reconocidas del mundo.