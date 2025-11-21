Turistas en Salta: “Hermosa ciudad, muy amables todos; creo que volvería”

En el marco del intenso movimiento turístico que vive la provincia, una visitante paraguaya compartió su experiencia en diálogo con Multivisión Federal y destacó la calidez y hospitalidad del pueblo salteño.

“Llegamos hace 5 días, vinimos por turismo, es la primera vez que vengo”, relató. Junto a su grupo, recorrió distintos puntos emblemáticos de la ciudad y aseguró haberse sorprendido gratamente con todo lo que ofrece la región.

La turista describió su estadía como sumamente positiva: “Hermosa ciudad, nos atendieron bien, muy amables todos, conocimos de todo un poco. Creo que volvería”. Además, comentó que su viaje estuvo motivado por recomendaciones de amigos y conocidos en Paraguay que ya habían visitado la provincia: “Vinimos por recomendación de personas de Paraguay”.

Entre lo que más la cautivó, destacó uno de los sabores más tradicionales de la gastronomía local: “Me llevo en el corazón las empanadas salteñas”, dijo entre risas.

La presencia de turistas extranjeros continúa en aumento, y Salta se posiciona cada vez más como uno de los destinos preferidos por visitantes de la región, especialmente en temporadas altas y fines de semana largos.