TC2000: Los horarios qué tenes qué saber para el sábado

El TC2000 aterriza nuevamente en el norte argentino para disputar su 11ª y penúltima fecha de la temporada 2025.

Este fin de semana será especial para Salta, después de 14 años sin la presencia de la práctica en el Autódromo Martín Miguel de Güemes.

La fecha llega con el campeonato a pleno: Matías Rossi, con su Toyota, manda con 187 puntos y una ventaja sólida sobre sus perseguidores, Emiliano Stang (+32) y Franco Vivian (+54). El Misil suma dos victorias (General Roca y los 200 Km de Buenos Aires), cinco podios y tres poles. Si logra consagrarse, alcanzará a Juan María Traverso como máximo campeón de la historia de la categoría.

Agenda del TC2000 en Salta: horarios del fin de semana

Sábado 22/11

08.50 – Shakedown

09.20 – Entrenamiento 1

11.40 – Entrenamiento 2

14.40 – Clasificación (vuelta lanzada)

Domingo 23/11