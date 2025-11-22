TC2000: Los horarios qué tenes qué saber para el sábado

Deportes22/11/2025
tc2

El TC2000 aterriza nuevamente en el norte argentino para disputar su 11ª y penúltima fecha de la temporada 2025.

Este fin de semana será especial para Salta, después de 14 años sin la presencia de la práctica en el Autódromo Martín Miguel de Güemes. 

tc2Fin de semana a puro motor: Así será el regreso del TC2000 al autódromo salteño

La fecha llega con el campeonato a pleno: Matías Rossi, con su Toyota, manda con 187 puntos y una ventaja sólida sobre sus perseguidores, Emiliano Stang (+32) y Franco Vivian (+54). El Misil suma dos victorias (General Roca y los 200 Km de Buenos Aires), cinco podios y tres poles. Si logra consagrarse, alcanzará a Juan María Traverso como máximo campeón de la historia de la categoría.

Agenda del TC2000 en Salta: horarios del fin de semana
Sábado 22/11

  • 08.50 – Shakedown
  • 09.20 – Entrenamiento 1
  • 11.40 – Entrenamiento 2
  • 14.40 – Clasificación (vuelta lanzada)

Domingo 23/11

  • 09.30 – Tanques llenos
  • 12.30 – Carrera final
WhatsApp Image 2025-11-21 at 4.12.28 PMSalta calienta motores para el TC 2000, la expectativas de los pilotos salteños

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día