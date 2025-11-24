Avanza la construcción del nuevo puente sobre el río Vaqueros

La Dirección Nacional de Vialidad informa que se realizó el tesado de las vigas que formarán parte del primero de los dos puentes nuevos que se construyen sobre el río Vaqueros.

El tesado de las vigas es el procedimiento de estirar cables de acero (tendones) para comprimir el hormigón de las vigas mejorando su resistencia. Una vez finalizado este procedimiento sobre las 24 vigas, ya quedarán listas para su izado y colocación sobre las pilas que se construyeron sobre el río. Según las previsiones de la empresa constructora la próxima semana finalizaría esta etapa quedando las condiciones dadas para la finalización de la estructura sobre el puente.

Además, y en el marco de los controles de calidad que se realizan sobre los procesos y las estructuras, la semana pasada se concretó un estudio sobre una de las vigas que finalmente dio con los valores correctos para su uso.

Luego de estas tareas, se continuará con la construcción del puente mientras a la vez se construyen las vigas para el traslado aguas abajo del puente actual con la idea de conservarlo por su valor histórico y para el tránsito peatonal y de bicicletas. Lo planificado es desviar el tránsito al puente nuevo finalizado, para poder trasladar las secciones del puente viejo, demoler las pilas que hoy lo sostienen y construir el segundo de los nuevos en ese sector.

Todas estas tareas se hacen en el marco de la obra de autopista de circunvalación a Vaqueros, que, por el crecimiento demográfico, se ha convertido en una fundamental para descomprimir la zona. La misma consta de 2 nuevos puentes, rotondas y formato de autopista con cantero central en todo el trayecto y se extiende desde la rotonda del Quirquincho hasta el río Wierna.