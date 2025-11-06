Jimena Salas, capítulo final: Hoy se escucharán los alegatos de la querella y la defensa

El juicio por el femicidio de Jimena Salas, ocurrido en enero de 2017 en Vaqueros, entró en su recta final. Tras el pedido de pena formulado ayer por la fiscalía, hoy jueves, a las 9.30 horas, se reanudará la audiencia con la exposición de la querella y la defensa.

La Unidad Fiscal solicitó para Guillermo Adrián Saavedra (38) y Carlos Damián Saavedra (40) una condena de 12 años de prisión efectiva, como partícipes secundarios de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, el concurso premeditado de dos o más personas y por mediar violencia de género.

Durante su exposición, los fiscales remarcaron la presunta participación de Javier Nicolás Saavedra como autor material del crimen, junto a otro individuo aún no identificado. Solicitaron que esta circunstancia quede expresamente consignada en la resolución final del tribunal.

Además, pidieron que, en caso de condena, se revoque la prisión domiciliaria que los hermanos Saavedra cumplen actualmente y se disponga su traslado a un establecimiento carcelario, junto con su inscripción en el Banco de Datos Genéticos.

La causa se remonta al 27 de enero de 2017, cuando Jimena Salas, de 44 años, fue asesinada en su casa del barrio San Nicolás, en Vaqueros.