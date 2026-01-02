Ruidos, basura y personas ebrias: El después de la carpa

Sociedad02/01/2026
la carpa

Luego de la carpa realizado en el Centro de Convenciones, vecinos de la zona expresaron su malestar por el estado en el que quedaron las caminerías y espacios públicos, tras una gran concurrencia de personas en el marco de los festejos de Año Nuevo.

Según relataron residentes del sector, el lugar amaneció con basura esparcida, restos de bebidas y suciedad generalizada, lo que generó indignación por las condiciones deplorables en las que terminó el predio y alrededores. Si bien personal de la empresa Agrotécnica Fueguina se encuentra trabajando para limpiar el área y normalizar la situación, el reclamo vecinal apunta a un problema que, aseguran, se repite luego de cada evento de gran magnitud.

Además de la suciedad, los vecinos manifestaron su cansancio por los ruidos molestos que se extienden hasta altas horas de la madrugada, la circulación de personas en estado de ebriedad y conductas inapropiadas, como personas que orinan en distintos sectores del predio y zonas aledañas, sin que se registren sanciones o controles visibles.

Ante esta situación, solicitaron mayor presencia de controles durante y después de los eventos, refuerzos con una planificación que contemple el impacto ambiental y social que este tipo de actividades genera en la zona.

