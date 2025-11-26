Círculo Médico: "Vamos a trabajar con el IPS en un acuerdo más moderno y transparente”

Tras varios días de conflicto con el Instituto Provincial de Salud (IPS), la presidenta del Círculo Médico de Salta, Adriana Falco, confirmó que la entidad alcanzó un acuerdo con el Gobierno provincial e iniciará de inmediato el trabajo para la elaboración de un nuevo convenio prestacional.

En la oportunidad, destacó que la prioridad fue siempre “el bien de los afiliados, de la población en general y, por supuesto, de los médicos”.

Falco señaló que el entendimiento trae “tranquilidad” a los profesionales, ya que garantiza la apertura de una mesa de diálogo que comenzará a funcionar mañana mismo. “Sin falta empezamos a trabajar en la elaboración de un nuevo convenio que nos beneficie a todos y a la población. Todos estaban pendientes: los afiliados y los médicos”, expresó.

Por último, remarcó que este paso “marca un quiebre” en la relación con el Instituto Provincial de Salud (IPS) y abre la puerta a un acuerdo “más moderno y transparente”, eje que, según aseguró, será la base del trabajo que comenzará en las próximas horas.





