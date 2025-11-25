Desde el Círculo Médico informaron que llegaron a un acuerdo en relación al IPS

A través de un comunicado de prensa, desde el Círculo Médico de Salta informaron que tras una reunión que mantuvieron hoy con autoridades provinciales, se alcanzó un acuerdo "que busca llevar tranquilidad a los socios del CMS y a los afiliados del IPSS".

En este sentido, se conformará una mesa de diálogo para avanzar en un nuevo convenio que garantice previsibilidad y mejores condiciones en la atención de los afiliados.

Un punto a destacar es que desde el IPS anunciaron que enviaron los fondos correspondientes a la entidad médica, "garantizando así la continuidad de las prestaciones para todos los afiliados".

Adriana Falco, presidenta del Cículo Médico destacó que esto representa "un paso adelante, pensando en el bienestar de los afiliados, la comunidad y los profesionales".