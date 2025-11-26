Internado y bajo fuerte custodia, así se encuentra “Conejo” Martínez, el ex intendente de Aguas Blancas

El exintendente de Aguas Blancas, “Conejo” Martínez, atraviesa un delicadísimo cuadro de salud que mantiene en alerta a la Justicia y a su entorno más cercano.

La semana pasada fue trasladado a la ciudad de Salta bajo un fuerte operativo de seguridad, integrado por varios móviles de custodia, para la realización de estudios médicos complejos.

Tras ser evaluado, Martínez fue regresado a la Clínica Güemes, donde permanece internado en terapia intensiva. Desde su ingreso, el sector se mantiene virtualmente militarizado por disposición de las autoridades judiciales, debido a que el exjefe comunal cumple prisión domiciliaria por causas vinculadas al municipio de Aguas Blancas.

Según confirmó su abogado, Sergio Herrera, el diagnóstico es crítico: se trata de una afección neurológica de origen tumoral. El defensor informó que ya remitió toda la documentación médica pertinente al tribunal que interviene en la causa.

El deterioro de la salud del exintendente se produjo en un momento particularmente sensible del proceso judicial. Martínez estaba a pocos días de firmar un juicio abreviado que le permitiría recuperar su libertad plena.

Para este martes está prevista la realización de una junta médica integrada por profesionales del hospital, quienes evaluarán su estado real y emitirán un informe clave para definir los pasos a seguir en lo judicial y en lo sanitario.

