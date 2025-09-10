Censo en Aguas Blancas: Buscan depurar el "polémico" padrón electoral de cara a Octubre

De cara a las elecciones legislativas nacionales de octubre, desde la Justicia Federal se trabaja en un censo que busca determinar cuantas personas y quienes viven en cada domicilio de la localidad de Aguas Blancas.

CNN Salta 94.7 replicó declaraciones de Adrián Zigarán, Interventor del lugar, donde manifestaba a medios de Aguas Blancas que "por orden del Fiscal Federal Ricardo Toranzo se está censando casa por casa, con el fin de determinar quién vive en cada casa".

El funcionario recordó que ilógicamente el padrón electoral del lugar que se tiene supera el número de habitantes registrados. "Tenemos 4000 mil habitantes y hay 5500 electores, cosa que es imposible".

Anticipó además que el trabajo viene realizándose desde hace algún tiempo y que concluirá en las próximas horas y remarcó que "Casa por casa se está haciendo el requerimiento para saber quién es quién, en cada domicilio".