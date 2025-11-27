A un mes de Navidad: El pan dulce puede llegar a costar hasta $29 mil pesos

Sociedad27/11/2025
pan dulce - navidad

Estamos a cuatro jueves de la llegada de la Navidad. En muchos locales ya se pueden comprar no sólo decoraciones sino también hacer algunas compras para la mesa navideña.

Uno de los clásicos de la mesa es el tradicional pan dulce, el cual puede comprarse sin frutas, con frutas, con chips de chocolate, pasas o almendras. Según la variedad que se elija, será el precio que se pague.

pandulce

En un relevamiento de InformateSalta, averiguamos el precio del pan dulce para la mesa navideña. Algunas opciones económicas y otras para quienes pueden pagar unos pesitos más:

  • Pan Dulce Don Satur: Sin Frutas $5200 y con frutas o chips de chocolate $5750 
  • Pan Dulce Arcor: con frutas $8314 y sin frutas $8350
  • Pan Dulce Bonafide: sin frutas $5720, con frutas $6050  y con chips $6350
  • Una opción más cara, es Pan Dulce Steinhauser, con frutas, que tiene un costo de $29.600, o el pan Ducados que tiene un valor de $23.275
  • En el caso de los celíacos, el pan dulce Smams, tiene un valor de $13.900 con frutos secos o chips. 

pandulce 2

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día