A un mes de Navidad: El pan dulce puede llegar a costar hasta $29 mil pesos

A un mes de Navidad: El pan dulce puede llegar a costar hasta $29 mil pesosSociedad27/11/2025
Estamos a cuatro jueves de la llegada de la Navidad. En muchos locales ya se pueden comprar no sólo decoraciones sino también hacer algunas compras para la mesa navideña.
Uno de los clásicos de la mesa es el tradicional pan dulce, el cual puede comprarse sin frutas, con frutas, con chips de chocolate, pasas o almendras. Según la variedad que se elija, será el precio que se pague.
En un relevamiento de InformateSalta, averiguamos el precio del pan dulce para la mesa navideña. Algunas opciones económicas y otras para quienes pueden pagar unos pesitos más:
- Pan Dulce Don Satur: Sin Frutas $5200 y con frutas o chips de chocolate $5750
- Pan Dulce Arcor: con frutas $8314 y sin frutas $8350
- Pan Dulce Bonafide: sin frutas $5720, con frutas $6050 y con chips $6350
- Una opción más cara, es Pan Dulce Steinhauser, con frutas, que tiene un costo de $29.600, o el pan Ducados que tiene un valor de $23.275
- En el caso de los celíacos, el pan dulce Smams, tiene un valor de $13.900 con frutos secos o chips.
Te puede interesar
Arrancaron los ensayos de la 60° edición de Ciudad de Navidad: “Nos estamos preparando con todo”
María Victoria ArriagadaSociedad26/11/2025
Programa PAE: La joven imputada por robo muestra mejorías y busca una segunda oportunidad
Mariangeles QuinterosSociedad26/11/2025
Protección para el verano: Cuánto cuestan repelentes y protectores solares en Salta
Lucas CalisayaSociedad26/11/2025
Lo más visto
Mercado San Miguel: La obra ya alcanzó el 20% y estará lista a comienzos de 2027
Sebastián Quinteros NavarroMunicipal26/11/2025
Un expresidente de Juventud Antoniana a punto de quebrar
Paola VelardeJusticia26/11/2025