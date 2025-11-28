Eligieron al “Tano” Riggio como Mejor DT en los Premios Alumni

El entrenador Alfredo Víctor Riggio fue distinguido con el Premio Alumni al Mejor Director Técnico del Torneo Federal A 2024, un reconocimiento que corona el gran año deportivo del DT que condujo al Cuervo al tan esperado ascenso.

La ceremonia se realizó en el predio de la AFA, donde Riggio recibió la estatuilla con orgullo y emoción. Referente absoluto de la temporada y figura central del proyecto futbolístico, fue reconocido por su estrategia, liderazgo y por haber devuelto al club a la categoría superior después de una campaña memorable.

Desde la institución y la hinchada, el mensaje fue unánime: “Felicidades, Tano, y gracias por el tan ansiado ascenso.”