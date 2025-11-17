Central Norte se quedó sin técnico

Pablo Fornasari pidió la recesión de su contrato como técnico de Central Norte tras recibir una importante oferta de Racing de Córdoba

Central Norte de Salta se quedó sin entrenador. En las últimas horas, Pablo Fornasari presentó su renuncia como director técnico del equipo cuervo, luego de recibir una propuesta formal de Racing de Córdoba, institución que milita en la Primera Nacional.

Fornasari, quien tenía contrato vigente con Central Norte hasta diciembre de 2026, decidió dar un paso al costado en medio de un proceso de reestructuración del plantel. La dirigencia del club salteño venía trabajando en desvinculaciones de varios jugadores, y el DT ya había tomado decisiones importantes en ese sentido, dejando fuera a seis futbolistas del proyecto.

La dirigencia de Central Norte recibió un verdadero balde de agua fría tras la sorpresiva decisión de Pablo Fornasari de dar un paso al costado como director técnico del equipo. En una reunión mantenida en las últimas horas, el entrenador solicitó formalmente la rescisión de su contrato con el club azabache.

La Comisión Directiva, sorprendida por el pedido, comenzó a analizar en detalle la letra chica del vínculo que unía a Fornasari con la institución salteña.