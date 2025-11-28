Contrabando tecnológico en la frontera: "No podemos competir con precios en negro"

Economía28/11/2025Carolina Perez CentenoCarolina Perez Centeno
Einer Batista, gerente de un local de tecnología en Salta, advirtió un fuerte crecimiento del contrabando de celulares en la frontera y aseguró que la práctica afecta directamente a los comercios que operan en regla. “En el último año entraron muchos celulares por contrabando desde Paraguay o Bolivia. Son teléfonos importados que no pagaron aranceles y se venden literalmente en negro”, señaló en diálogo con InformateSalta.

Según explicó, la competencia desleal se observa en pequeños locales o “oficinas improvisadas” que ofrecen equipos de alta gama a precios imposibles para un comercio formal. “Todas nuestras compras y ventas son registradas; pagamos impuestos por cada unidad. Eso nos deja en desventaja”, afirmó, y pidió mayor presencia de organismos de control tanto municipales como provinciales.

Batista remarcó que el caso del iPhone es el más evidente. Dijo que es “muy difícil” vender ese producto pagando todos los tributos porque queda a un valor muy por encima del mercado informal. Sin embargo, destacó que la anunciada reducción de aranceles e impuestos internos prevista para enero podría equilibrar el escenario: “Eso sí va a ser una ayuda. Vamos a poder tener precios más competitivos”, sostuvo.

El gerente señaló además que, pese a la oferta ilegal, no todos los usuarios recurren a la compra informal debido al alto costo de los equipos y la falta de financiación. “Nosotros ofrecemos 6, 9 y hasta 12 cuotas sin interés. Eso hace una diferencia”, indicó. También destacó que, con la baja de la inflación, “el consumidor es el gran ganador porque su dinero rinde más y los precios de muchos productos se han estabilizado e incluso bajado”.

De cara a fin de año, Batista anticipó buenas perspectivas para el sector tras un noviembre “complicado”. “Esperamos un muy buen diciembre en celulares, notebooks, tablets, televisores y pequeños electrodomésticos. Las freidoras de aire están siendo el boom del último año y ya hay modelos muy buenos a menos de 100 mil pesos”, aseguró.

