Otra vez, la suba de alimentos dispara la inflación en noviembre

La inflación de noviembre se encamina a superar nuevamente el 2% mensual, según estimaciones de distintas consultoras privadas. A pesar de la mayor calma cambiaria y del fin de la incertidumbre electoral, los incrementos en tarifas, transporte y alimentos continúan presionando sobre el índice general

De acuerdo con EcoGo, el IPC del mes se ubicaría en torno al 2,5%. La firma detalló que las principales subas provinieron de los regulados, con ajustes superiores al 3% en tarifas de gas y electricidad, y del boleto de colectivo de jurisdicción nacional, que aumentó 9,7%. También se registraron alzas en productos frescos, especialmente en la carne.

En alimentos consumidos en el hogar, EcoGo midió una suba semanal del 0,9% en la segunda semana del mes, lo que proyecta un aumento mensual del 3,2% para esa categoría. Si se incluyen los alimentos consumidos fuera del hogar, con una variación del 1,7%, el indicador asciende al 2,9%.

La consultora advirtió además que en los últimos meses hubo incrementos marcados en precios mayoristas que no pudieron trasladarse por la debilidad del consumo. Si la demanda mejora y se mantiene la estabilidad cambiaria, las empresas podrían intentar recomponer márgenes, lo que estabilizaría la inflación en torno al 2% y permitiría recién un descenso hacia el 1% a mediados de 2026.

Un informe de Invecq señala que 14 rubros mantienen precios relativos atrasados respecto del primer trimestre de 2019, lo que implicaría una “inflación reprimida” de 4,2 puntos. Entre los sectores con mayores retrasos se encuentran energía eléctrica y gas, transporte público, alquileres, comunicaciones y combustibles.

Por su parte, Econviews proyecta un IPC cercano al 2% para noviembre, aunque advierte un riesgo al alza. Su relevamiento de alimentos mostró incrementos del 2,8% en las últimas cuatro semanas, a los que se suman las presiones de los regulados.

Otras estimaciones para la inflación de noviembre

Desde PxQ, Pedro Martínez Gerber informó que en la segunda semana del mes su índice avanzó 0,6%. Las mayores subas se registraron en Alimentos y bebidas (1%), Transporte (1,1%) y Recreación y cultura (1%), mientras que Vestimenta tuvo una baja del 0,1%. Entre los productos con más aumentos se destacaron cortes de carne vacuna, tomate, gaseosas, combustibles y servicios de streaming. Con estos datos, PxQ estima una inflación del 2,6% para noviembre.

La consultora Analytica prevé un IPC del 2,4%, con fuerte incidencia de alimentos y bebidas, que avanzaron 2,8% en el promedio de cuatro semanas. En ese rubro, frutas (11,6%) y verduras (3,9%) fueron los principales impulsores.

Finalmente, Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, advirtió que los precios “se están moviendo más rápido que en octubre”, pese a las bajas puntuales del CyberMonday. Señaló además que la carne tendrá un rol clave en el dato final. Respecto del menor avance del índice mayorista en octubre (1,1%), sostuvo que ese resultado confirma que no hubo una escalada de precios vinculada a la incertidumbre electoral que luego debiera ser corregida.