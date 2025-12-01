La Justicia explicó por qué sostiene que Javier Saavedra mató a Jimena Salas

El Tribunal Judicial Provincial difundió los fundamentos del fallo que confirma la autoría material de Javier Nicolás Saavedra en el femicidio de Jimena Beatriz Salas, ocurrido el 27 de enero de 2017 en Vaqueros.

La resolución detalla pruebas genéticas, testimoniales y periciales que, según los jueces, acreditan de manera “contundente y concluyente” su responsabilidad en el crimen.

La sentencia, dictada por José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano, precisa que la autoría de Saavedra quedó plenamente demostrada a pesar de su fallecimiento y posterior sobreseimiento. El Tribunal sostuvo que su muerte no impide valorar toda la prueba producida, dado que el juicio fue oral, público y con participación de todas las partes.

Entre los elementos centrales, los jueces reconstruyeron el modus operandi del agresor, quien utilizó la excusa de un “perro perdido” para generar confianza y acceder al domicilio de la víctima. Testimonios de vecinas revelaron que Saavedra habría intentado el mismo ardid cuatro días antes en otra vivienda de Vaqueros, llevando un caniche gris y presentándose con un nombre falso.

El fallo también incorpora los audios y mensajes entre Saavedra y su pareja, donde la mujer identifica similitudes entre el perro grabado en las imágenes del teléfono de la víctima y su propia mascota. Para el Tribunal, esas conversaciones espontáneas reforzaron los indicios previos.

Sin embargo, la evidencia decisiva fue la genética. Según el dictamen, 17 muestras biológicas recolectadas en la escena —en el teléfono destruido, picaportes, ropa de una de las niñas, armarios y superficies dentro de la vivienda— coincidieron de manera científica con el ADN de Saavedra.

Las pericias fueron realizadas por el CIF y supervisadas por una genetista designada por la defensa, con resultados coincidentes y sin objeciones. Las probabilidades de error, según los expertos, son prácticamente nulas.

Además, se detectó un segundo perfil genético masculino aún no identificado, cuya relevancia continuará bajo investigación.

Con estas conclusiones, el Tribunal reafirmó que Saavedra estuvo dentro de la casa al momento del ataque y que tuvo contacto directo con una de las hijas de la víctima. La reconstrucción completa del hecho, dijeron, surge de un “plexo probatorio robusto y armónico” que permite dar por acreditada su participación como autor del femicidio.