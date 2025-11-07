Caso Jimena Salas: Javier “El Chino” Saavedra es culpable y se buscará a un segundo hombre

Este viernes se conoció el veredicto por el segundo juicio en busca de esclarecer la muerte de Jimena Salas.

El Tribunal conformado por los jueces José Luis Riera (presidente), Mónica Faber y Maximiliano Troyano (vocales), absolvieron a Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra.

Eran tres los hermanos que eran investigados por la muerte de la mujer en Vaqueros. El tercero se quitó la vida un día antes del inicio del juicio, se trata de Javier Nicolás “El Chino” Saavedra, quien la justicia dictaminó en el fallo que “hay certezas de la autoría material de él”. En esta instancia y a pesar de su muerte, se lo halló culpable.

Por otro lado, el Tribunal, también le ordenó al Ministerio Público Fiscal trabajar en identificar al sujeto H2.

Se trata del ADN de un segundo hombre que hasta el momento no fue identificado y del cual se hizo referencia durante la etapa de juicio. Será ahora trabajo de la fiscalía indagar en quién es esta persona.