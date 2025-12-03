Asumen los nuevos diputados nacionales por Salta: Quiénes son y a qué espacio representan

Hoy miércoles, a las 13, jurarán los 127 diputados nacionales electos en los comicios de octubre. Entre ellos, los representantes de Salta que renovarán la composición de la Cámara Baja.

Por La Libertad Avanza asumirán la periodista Gabriela Flores; Eliana Bruno, que ocupará la banca de Emilia Orozco, recientemente jurada como senadora; y Carlos Zapata, quien renovará su mandato y seguirá en el mismo bloque que ya integra junto a Julio Moreno.

Por el oficialismo provincial, jurará el médico Bernardo Biella, que en principio se incorporará al bloque de Innovación Federal, donde ya están Pablo Outes y Yolanda Vega.

Con estas incorporaciones, la representación salteña quedará conformada por cuatro diputados de La Libertad Avanza y tres del oficialismo provincial. En esta nueva etapa, Fuerza Patria no tendrá presencia en Diputados tras la salida de Emiliano Estrada.

Cabe destacar que durante la sesión preparatoria también se definirá la continuidad de Martín Menem como presidente de la Cámara.