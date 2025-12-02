Biella jura mañana como Diputado en el Congreso: “Vamos a trabajar por nuestros adultos mayores"

El médico salteño Bernardo Biella regresará a la Cámara de Diputados de la Nación, donde jurará mañana oficialmente y asumirá su banca el próximo 10 de diciembre, dando inicio a una nueva etapa legislativa.

En diálogo con Informate Salta, el profesional expresó emoción, compromiso y una fuerte impronta social para lo que viene.

“Estamos muy orgullosos, pero con una gran responsabilidad, porque vamos a ir a representar distintos tipos de políticas saludables para la familia salteña”, afirmó Biella, quien adelantó parte de su agenda parlamentaria.

Uno de los ejes centrales será el trabajo con la población mayor: “Vamos a ir a trabajar por nuestros adultos mayores, creo yo es necesario mejorarles la calidad de vida, que no solamente está representada por lo que están cobrando ahora, sino por cómo están viviendo”, remarcó sobre su participación en la Comisión de Adultos Mayores.

Biella también destacó que su estilo político seguirá basado en el diálogo:

“Yo voy a dialogar, no soy confrontativo"

"En la época que fui legislador nacional del 2011 al 2015 estaba solo y el oficialismo kirchnerista tenía dos tercios. Es una situación similar”, comparó, anticipando que buscará consensos para impulsar iniciativas de salud y bienestar.

Con su regreso al Congreso, Biella reafirma su perfil técnico y social, con la salud pública como prioridad y una mirada puesta en mejorar la vida de los salteños.