Analizan implementar una moratoria para liberar autos y motos secuestrados

Ante la propuesta impulsada por senadores provinciales para aplicar una moratoria especial destinada a regularizar multas y sanciones vinculadas a vehículos y motocicletas secuestrados, el secretario de Seguridad de la Provincia, Nicolás Avellaneda, manifestó su acompañamiento a la iniciativa pero bajo estrictas condiciones.

Tras proporcionar datos sobre la modalidad de trabajo que se viene realizando, el funcionario fue enfático en que el beneficio solo debería aplicarse si el infractor cumple con todas las normativas, la presentación de la documentación reglamentaria, y el pago de la infracción correspondiente.

Según explicó, la medida podría contribuir a descomprimir las dependencias y depósitos policiales, hoy saturados por la acumulación de unidades retenidas.