Noce habló del año, la renovación y la ilusión de “pelear arriba” en 2026

El técnico de Juventud Antoniana, Germán Noce, realizó un balance del año y analizó la renovación del proyecto deportivo, la base de jugadores que seguirá en el club, los refuerzos que busca y la expectativa de encarar el 2026 con un plantel de mayor jerarquía.

En diálogo con InformateSalta, destacó que el cierre de la temporada fue positivo y que el club atraviesa un proceso de transformación. “Estamos terminando el año, viendo chicos y subiéndolos para integrarlos a la nueva etapa. Fue un año bueno en lo personal, en lo colectivo y para el club. Juventud necesitaba un cambio, un respiro, levantarse. Se sienten otros aires, otra perspectiva, y tenemos que acompañar para que siga el crecimiento de este hermoso club”.

El entrenador remarcó que, tras años difíciles, el equipo volvió a mostrarse competitivo y hoy mira el futuro con mayor ambición. “Juventud es un club muy grande que venía golpeado. Hoy se notan ganas y trabajo de la gente, de los dirigentes, de todos”, afirmó.

"Estamos ilusionados en mejorar todo lo hecho de cara al 2026"

Al analizar lo deportivo, fue claro: “Viendo la final del segundo ascenso, decís ‘che, ningún equipo nos superó’. Pero también sabemos que cometimos muchos errores. Si los corregimos, vamos a poder llegar más arriba. Vamos a trabajar en eso y en armar un plantel con más jerarquía para no sufrir tanto”.

Sobre la base del plantel, confirmó que se mantienen entre 15 y 16 jugadores, además de juveniles promovidos y otros cedidos a préstamos para el Regional. “Dejamos una linda base para hacer las cosas bien”, aseguró.

Respecto al mercado de pases, dijo que este año el escenario es más favorable: “Estamos llamando. Se nos facilita todo. El año pasado no quería venir nadie; ahora los jugadores te responden, esperan la propuesta. No especulan tanto como antes. Tenemos la ilusión de armar una buena banda como la de este año”.

También habló del caso de Mateo Mamani y otros jugadores que crecieron bajo su conducción. “Nos pone muy contentos. Algo bien habremos hecho. El Ruso Berizovsky, Axel Carrión, Lucho Viano y ahora Mateo, que seguramente se va… eso demuestra que alguna huella dejamos”, reflexionó.

Clásico a la vista y un mensaje al hincha

El clásico amistoso ante Central Norte se jugará el domingo y Noce confirmó que presentará un equipo mixto. “Será un mix obligadamente porque no tenemos jugadores para todas las posiciones. Es un partido importante, tenemos ganas de jugarlo, pero sobre todo lo hacemos para colaborar con ambos clubes. En estos recesos largos la parte económica se complica, y si podemos ayudar jugando, bienvenido sea”.

Sobre el trabajo del plantel, precisó: “Vamos a entrenar hasta el 12 de diciembre y después liberamos hasta el 12 de enero, cuando nos volvamos a encontrar, ojalá con la mayoría del grupo para arrancar con todo el nuevo año”.

Por último, dejó un mensaje para la hinchada antoniana: “Agradecerles por el apoyo. Invitarlos a que sigan con la campaña de socios, a acompañarnos siempre. Nosotros nos vamos a matar como este año para seguir logrando objetivos”.