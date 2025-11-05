Germán Noce seguirá como DT de Juventud Antoniana

Juventud confirmó la continuidad de Germán Noce como director técnico por una temporada más. La decisión ratifica la apuesta del club por la estabilidad y la consolidación de un proyecto que mostró resultados positivos durante el 2025.

Noce, quien asumió en enero de este año, logró imprimirle al equipo un estilo de juego definido y mantenerlo en una posición competitiva a lo largo del Torneo Federal A.

Uno de los puntos más destacados de su gestión fue el fuerte rendimiento como local, donde el Santo sumó la mayoría de los puntos que lo mantuvieron con chances de clasificación hasta las últimas fechas.

La cuenta pendiente estuvo en condición de visitante, donde Juventud no logró victorias y sufrió tanto errores propios como fallos arbitrales polémicos que le costaron resultados clave.

A pesar de ello, el balance general es positivo: el club logró estabilidad institucional y deportiva, dejando atrás temporadas complicadas y sosteniendo una campaña sólida, sin riesgos de descenso.

Con la continuidad de Noce, Juventud Antoniana ya piensa en el 2026. La dirigencia trabaja en la planificación de la pretemporada, la conformación del plantel y los objetivos que marcarán el nuevo año deportivo.