Buscan establecer cómo murió la agente penitenciaria hallada en San Agustín

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, investiga la muerte de una mujer de 32 años, cuyo cuerpo fue encontrado el domingo por la mañana en un camino cercano al barrio Santa María de los Nogales, en San Agustín, La Merced.

El cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF para la autopsia, que permitirá establecer la causa y la data del fallecimiento.

Desde la Fiscalía informaron que no se descarta ninguna hipótesis, y que todas las medidas de rigor ya se encuentran en ejecución para esclarecer lo sucedido.

La investigación se desarrolla bajo los lineamientos de la Resolución 1284/2021 de la Procuración General, que dispone aplicar la presunción de femicidio u homicidio doloso ante la muerte de una mujer, incluso si inicialmente pudiera parecer un suicidio o un accidente.

Sodero Calvet dispuso la intervención del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, que realizó las pericias correspondientes en el lugar del hallazgo y continúa con las diligencias necesarias para avanzar en el caso.

Conmoción por la muerte

La mujer fue identificada como Silvina V., una joven madre y agente del Servicio Penitenciario de Salta. Su cuerpo fue encontrado el domingo por la mañana cerca de la ruta provincial 21.

El cuerpo fue encontrado cerca de las 9:30 por un hombre que ingresaba al barrio. Según el testigo, los pies de la joven tocaban el piso, y el vehículo estaba al lado del árbol, con la puerta del acompañante abierta y la música a alto volumen.

A esto se suma la declaración de un familiar, quien aseguró haber visto imágenes de una cámara privada donde se observa el auto ingresar al barrio a las 7:55, y minutos después “personas caminando” por la zona.

La familia insiste en que los elementos reunidos generan dudas sobre las circunstancias de la muerte:

“No queremos aventurar nada, pero algo le pasó en ese domicilio de Limache”, expresó uno de los allegados.