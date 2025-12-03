Chalabe respondió las críticas de Villada: “Estas cosas se resuelven de otra manera”

Tras las recientes declaraciones del ministro de Gobierno saliente, Ricardo Villada, quien deslizó críticas sobre el resultado electoral en la capital, el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Salta, Juan Manuel Chalabe, aseguró que los dichos lo sorprendieron y consideró que “los salteños tienen preocupaciones más urgentes que discutir culpas sobre una elección”.

Chalabe, en diálogo con la periodista Marcela Pérez, remarcó que el planteo de Villada es un tema “que no le interesa a nadie” y que la política debe enfocarse en los desafíos reales de la ciudad. “Estaría bueno que ahora, con más tiempo, pueda colaborar con lo que él considera necesario para Salta. Es un hombre de experiencia y puede aportar mucho”, señaló.

Consultado sobre cómo cayó en el municipio la declaración, admitió que “hizo ruido”, pero que no afectará la dinámica de trabajo. “Emiliano es un fanático de la gestión y estamos muy contentos con lo que hacemos. Las internas no sirven para nada”, afirmó.

En ese sentido,fue contundente y dejó en claro que las diferencias “se resuelven de otra manera”, puertas adentro.

No obstante, negó cualquier tipo de fractura dentro del oficialismo provincial y destacó la buena relación entre el intendente Emiliano Durand y el gobernador Gustavo Sáenz. “Trabajamos todos los días en unidad, coordinando con los ministros y los organismos provinciales”, concluyó en el programa de Marcela Pérez, en FM Pacífico.