El lunes asumirán "algunos de los nuevos funcionarios" del gabinete provincial

El gobernador Gustavo Sáenz encabezó una nueva reunión de gabinete en la que analizaron la gestión y trazaron una hoja de ruta contemplando los próximos desafíos. En este sentido fue el ministro de Infraestructura, Sergio Camacho quien actuó como vocero y señaló que el gobernador "fijo y actualizó las prioridades de lo que será el trabajo del gabinete".

Al momento de referirse a la nueva Ley de Ministerios, Camacho sostuvo que los cambios comenzarán en breve y es que "el próximo lunes asumirán algunos de los nuevos funcionarios que van a ser parte del gabinete".

El nuevo esquema de ministerios incluye la formalización de la Jefatura de Gabinete y busca optimizar la coordinación de las políticas públicas y mejorar el rendimiento del Ejecutivo, con el objetivo de consolidar una visiión de Estado moderno y eficiente.

El funcionario enfatizó la solidez económica de Salta, "es una provincia previsible, predecible desde el punto de vista económico y eso es lo que nos sostiene. A diferencia de otras provincias que tienen inconventienetes con el pago de sueldo, Salta tiene un cronograma fijado, con reuniones paritarias y vamos a tener desembolsos cada quince días hasta enero en término de aguinado y bonos".

Pese a esto, no todo es color de rosas y es que "la recaudación no para de caer, debemos ajustar y fijar prioridades".