Se viene "La noche de los Museos", todos tendrán entrada libre y gratuita

Un año más Salta será parte de "La Noche de los Museos" donde más de 20 instituciones entre capital e interior provincial, estarán abiertas desde las 18 horas del día sábado 13 de Diciembre y hasta las 0 hora.

Valeria Cabrera, Directora Museo MAC, se mostró expectante ante la nueva edición del evento que permite a cada uno de los establecimientos mostrar su trabajo de manera más amplia o popular, al tener el beneficio de la entrada gratuita.

La Directora detalló por Multivisón Federal sobre el Museo de Arte contemporaneo que "inauguró dos importantes muestras en la planta baja. "Tenemos la muestra " La Deriva de los Continentes", y en la planta alta una muestra especial de la colección del MAC, van a encontrar obras históricas y con producción contemporanea, es una hermosa oportunidad para conocer la colección del museo y hacer una recorrida".

Además agregó que cada institución tendrá actividades variadas para toda la familia. Para conocer los detalles de lo que ofrecerá cada Museo, incluso los que no son de la provincia, deben ingresar a la página de Cultura.