Astroturismo, bodegas y más: Lo nuevo que Salta ofrece para la temporada 2026

Hoy se llevó adelante la presentación del calendario de turismo de cara a una nueva temporada en Salta, por lo que los miembros del sector estuvieron en el lugar.

Lia Rivella, referente de la Cámara de Agencias de Turismo dijo a InformateSalta que, si bien atravesaron un año complicado, el sector público y privado trabajan en conjunto para poder afrontar este momento, llevando adelante estrategias como la conectividad aérea.

“Tenemos una muy buena conectividad aérea que hay que aprovechar tanto nacional como internacional” señaló Rivella, además que ser el hub del norte es una responsabilidad que conlleva un trabajo importante entre lo público y privado.

Si bien los destinos favoritos son Cafayate, Cachi, entre otros, impulsan a conocer nuevas experiencias y a viajar por el interior, tanto al turista como al mismo salteño para redescubrir Salta.

Dentro de estas nuevas experiencias está el astroturismo contando Salta con uno de los mejores cielos del país y las bodegas.

En este sentido se encuentran trabajando junto a la provincia de Mendoza en una ruta del vino aprovechando la conectividad aérea de ambos lugares, lo cual los posicionará a nivel nacional e internacional, señaló Rivella.

Segunda edición de Código Salta

“Es muy importante es la segunda edición, trabajamos fuerte en eso, y en la promoción, no solamente es para los turistas que quieran visitar Salta a nivel nacional, sino para los propios salteños” a lo que agregó que en la página se encuentran las promociones y propuestas, con descuentos que van del 20% al 40% en hotelería, agencias de viaje, experiencias y museos, entre otros.

Por último, invitó a los salteños a recorrer el interior y disfrutar del calendario de festivales, de las aguas termales y de la conectividad interna.