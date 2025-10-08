Abre la Feria del Libro 2025 y los salteños renuevan su pasión por la lectura

Hoy se dio inicio a la XV Feria del Libro en Salta, la cual traerá más de 200 actividades con entrada libre y gratuita, cinco jornadas donde escritores, artistas, editoriales, colectivos culturales y público se reunirán en evento que se consolida como los encuentros más importantes del norte argentino.

La programación incluye presentaciones de libros, charlas, talleres, espectáculos de música, danza, teatro, cine, juegos y propuestas para niños y jóvenes, además de 40 stands de editoriales y espacios gastronómicos para toda la familia.

Entre las figuras nacionales confirmadas se encuentran Darío Sztajnszrajber, con su charla Pensar al otro, Alejandro Bercovich, con El país que quieren los dueños, y Noe Dans, creadora de Sommelier de Libros.

La feria rendirá homenaje a la histórica editorial Tunparenda, precursora en los años ochenta en la publicación de autores salteños. Con la participación de comunidades originarias, editoriales regionales, colectivos artísticos jóvenes y la presencia invitada de la Feria del Libro de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), esta XV edición se presenta como un espacio federal, inclusivo y plural.

Este miércoles, día de inicio, a las 17 hs. habrá una charla “Borges y Cervantes desde la Historia y Literatura” en el Teatro de la Usina Cultural, un encuentro lector para recorrer los caminos que se bifurcan y confluyen en un diálogo placentero y constructivo entre Historia y Literatura a la luz del pensamiento de los grandes exponentes de la literatura universal.

Podrán inmortalizar un lindo momento sacándose fotos con la A-Mantis del Libro desde las 8:30 hs. en la Plaza 9 de Julio y contarán con un taller de fanzine para jóvenes y adultos a las 10 am y para niños a las 16 hs.

El 9 de octubre habrá un mercadito cultural a las 10 hs. con juegos en el hall de la Usina, para los aventureros tendrá lugar una búsqueda del tesoro a las 15 hs. en Café Zorrilla en pasaje Zorrilla y calle Juramento, se dictará un taller de dibujo de manga a las 11 am para jóvenes y adultos y un taller epistolar de cartas de amor Haidu kowski a las 9 am. en el hall del teatro de la Usina.

Muchas actividades se presentarán en esta nueva Edición, cinco días donde podrán ser espectadores de shows únicos, con danzas escénicas, obras de teatro, festivales de música, ciclos de lectura y efectos audiovisuales.

“Este es el resultado de meses de trabajo conjunto, donde cada decisión busca generar un espacio inclusivo, diverso y pensado para que todas las familias puedan disfrutar de la literatura y la cultura en su máximo esplendor”, señaló el secretario de Cultura sobre esta edición, Diego Ashur.

Magdalena Paz Posse (Mundo Editorial) destacó la relevancia de la Feria: “Estos días son una verdadera fiesta, porque el público puede encontrarse con los autores, descubrir nuevas propuestas y sentir que la cultura se construye entre todos”.