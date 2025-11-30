Destrozaron una estatua de Messi en Mar del Plata

La estatua de Lionel Messi, ubicada en la esquina de Moreno y Santa Fe en pleno centro de Mar del Plata, fue vandalizada durante la madrugada. El homenaje, que representa al capitán de la Selección Argentina levantando la Copa del Mundo, apareció con las piernas cortadas y evidentes signos de haber sido golpeado, quedando destrozado frente al restaurante y cafetería El Nuevo Mundial.

Según informaron desde el comercio al portal Ahora Mar del Plata, dos jóvenes que merodeaban la zona empujaron la figura de escala real cerca de las 6 de la mañana, provocando que cayera al suelo y se partiera en varios pedazos. La imagen a la que accedió este medio es contundente: el cuerpo se fracturó a la altura de la cintura y el trofeo de la Copa del Mundo de Qatar 2022 quedó pulverizado.

La obra, realizada por el artista Rodolfo Bayón en 2018, había sido reinaugurada con una puesta en valor especial antes de la última Copa América, convirtiéndose con el tiempo en uno de los atractivos más fotografiados por turistas y marplatenses. Para muchos, ya era un ícono del lugar y parte de la identidad del café.

Pero este domingo la postal fue completamente distinta: la estatua apareció tirada sobre la vereda, con el torso separado de las piernas y fragmentos dispersos por toda la entrada del local, generando indignación y tristeza entre los vecinos que se acercaron al ver el escenario.

Cabe destacar que el café permanece cerrado los domingos, por lo que no había personal en el lugar al momento del ataque.

El hecho ya fue repudiado por clientes habituales y vecinos del barrio, mientras que desde el comercio evalúan qué medidas tomar y si es posible restaurar la figura. La consulta ahora no es solo quiénes fueron los responsables, sino también si el ícono podrá volver a ponerse en pie.