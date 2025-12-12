El Instituto Dr. Ramón Carrillo celebró la graduación de nuevos profesionales de la salud en toda la provincia

El Instituto Dr. Ramón Carrillo llevó adelante los actos de graduación de una nueva cohorte de profesionales de la salud en distintos puntos de la provincia, consolidando su rol estratégico en la formación de recursos humanos calificados para el sistema sanitario. Las ceremonias fueron presididas por el secretario general de ATSA y presidente de la Fundación Madre Teresa de Calcuta, Eduardo Abel Ramos, y se desarrollaron tanto en la ciudad de Salta como en el interior, con especial presencia en Orán y Tartagal.

Los flamantes egresados culminaron su formación en las carreras de Enfermería Profesional, Radiología, Instrumentación Quirúrgica, Laboratorio y Farmacia, recibiendo sus diplomas en actos marcados por la emoción, el reconocimiento al esfuerzo y la reafirmación de la vocación de servicio. La finalización de esta etapa académica representa, a la vez, el inicio de una trayectoria profesional orientada al cuidado de la salud y al bienestar de la comunidad.

Durante su mensaje, Ramos destacó el valor del sacrificio y la dedicación que implica la formación en el ámbito sanitario, subrayando que se trata de carreras que requieren vocación, compromiso y entrega. Asimismo, remarcó que desde la organización sindical se continuará impulsando políticas de capacitación y perfeccionamiento permanente, fortaleciendo el sentido de pertenencia de los trabajadores de la salud, independientemente del ámbito en el que desarrollen su actividad, ya sea en el sistema público o en el sector privado.

En el marco de los actos, también se reconoció el acompañamiento de las familias de los graduados, cuyo respaldo resultó clave para alcanzar este logro. Del mismo modo, se agradeció especialmente a la directora del Instituto, Azucena Aguilar, al cuerpo docente y a las autoridades que acompañan de manera sostenida los procesos de formación, entre ellas la directora provincial de Enfermería, Lic. Miriam Martínez, y la presidenta del Colegio de Enfermeros, Analía Enríquez.

De esta manera, el Instituto Dr. Ramón Carrillo ratifica su misión de educar, capacitar y perfeccionar a los trabajadores de la salud, contribuyendo de forma concreta al fortalecimiento del capital humano que sostiene el sistema sanitario en toda la provincia.