Alerta por pulgas y garrapatas: “Pueden ir apagando al animal sin que lo notes”

Con la llegada de las altas temperaturas y el aumento de las actividades al aire libre, también crece la presencia de pulgas, garrapatas y piojos en perros y gatos. El veterinario Rodrigo Santos alertó sobre los riesgos que representan estos parásitos, que no solo generan picazón e irritación, sino que pueden transmitir enfermedades graves si no se los trata a tiempo.

Según explicó en Aries FM, la prevención se volvió cada vez más compleja debido a la rápida reproducción de estos parásitos. “Se reproducen tanto que desarrollan resistencia. Muchos de los fármacos que se usaban antes ya no tienen la misma rapidez ni efectividad”, señaló, y remarcó la importancia de consultar con un profesional para elegir el tratamiento adecuado.

Santos destacó que no alcanza solo con medicar a las mascotas, sino que el entorno cumple un rol clave. “Es fundamental reforzar la limpieza y la desinfección de patios, camas y todos los espacios donde circulan los animales”, indicó.

El veterinario explicó que el calor y la humedad generan el escenario ideal para la proliferación de pulgas, garrapatas y piojos. “Estamos en una época justa para que aparezcan. Manteniendo la higiene y usando insecticidas o productos específicos, se pueden mantener cargas bajas y convivir sin riesgos”, afirmó.

Además, advirtió que estos parásitos pueden afectar seriamente la salud de los animales si no se actúa a tiempo. “Tratar pulgas, garrapatas y piojos es esencial. Son parásitos que pueden ir apagando lentamente al animal sin que uno lo note”, sostuvo.

Finalmente, Santos alertó sobre las prácticas incorrectas para retirar garrapatas.

“Arrancarlas no es recomendable porque suelen quedar la cabeza y los dientes"

Lo que provoca infección, inflamación y pus”, explicó. En su lugar, recomendó aplicar alcohol con un algodón y presionar suavemente hasta que se desprenda sola, o utilizar un antiparasitario que la elimine cuando absorbe sangre.