Copa de Leche cerró el año con asistencia alimentaria para 85 mil niños en Salta

La Dirección de Copa de Leche de la Agencia de Contención y Desarrollo Comunitario celebró el cierre de un año más acompañando a los niños de escuelas de Salta capital con asistencia nutricional.

El programa Copa de Leche de la Agencia de Contención y Desarrollo Comunitario es un refuerzo alimentario que consiste en la distribución de leche, cacao, mate cocido y un alimento sólido a los niños, niñas y adolescentes de las escuelas del nivel inicial y primario, e Instituciones de Salta capital.

También se llevaron adelante actividades de capacitación, talleres educativos y recreativos con el objetivo de promover los múltiples beneficios de este alimento.

La titular del área, Natalia Arias, presentó un balance general del trabajo realizado sobre la distribución de leche con chocolate y mate cocido acompañada de variedades de pan en 117 escuelas y 27 instituciones de Salta Capital abarcando a 85 mil beneficiarios.

Arias calificó el balance como positivo ya que el Programa se llevó adelante con normalidad, cumplimentando en tiempo y forma con las entregas de insumos secos y frescos.

Explicó que las preparaciones incluidas en este año 2.025 fueron mate cocido, leche con chocolate, yogur, y una unidad de pan cuyas variedades fueron pan de salvado, de leche, francés, tortilla y pan dulce con anís. Además, se asistió con menús especiales a alumnos con diagnóstico de celiaquía, diabetes, sobrepeso/obesidad e intolerancia a la lactosa, favoreciendo la inclusión de estos niños y adolescentes.

Agregó que también se realizaron actividades de capacitación a docentes, administrativos, ordenanzas y directivos y se ofrecieron talleres educativos y recreativos destinados a alumnos con el objetivo de promover hábitos alimentarios saludables, que incluyan el consumo de leche, yogur y quesos.