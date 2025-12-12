Córdoba: Tránsito de la Municipalidad tenía mal calibrados los alcoholímetros y casi arruina un viaje de egresados

Desde Flecha Bus informaron que la situación ocurrida en la localidad de Oliva (Córdoba), en el marco de un viaje realizado por Flecha Bus Estudiantil, no se debió a una imprudencia, negligencia ni descuido por parte de la empresa ni de sus conductores, sino a un mal funcionamiento y descalibración del equipo de alcoholemia utilizado por el área de tránsito en el control municipal.

Ante los resultados iniciales (4 conductores positivos y uno negativo), y priorizando siempre la seguridad y la transparencia, explicaron que se solicitó la intervención de la Policía Caminera de la Provincia de Córdoba, que realizó nuevos controles con equipos homologados. Los cuatro choferes sometidos a la prueba arrojaron resultados negativos, lo que permitió que el viaje pudiera iniciarse con normalidad.

"Se lamenta profundamente la demora ocasionada y el tiempo perdido para los estudiantes y sus familias. No obstante, es indispensable aclarar que se actuó en todo momento con responsabilidad, respetando los controles y evitando avanzar hasta contar con resultados confiables" aseguraron desde la empresa.

"Desde Flecha Bus y Chevallier se hace expresa la preocupación por el impacto negativo que este episodio generó en la opinión pública de ambas marcas. Se trata de una situación absolutamente excepcional, que no refleja los estándares habituales de operación ni los estrictos protocolos de seguridad que son aplicados de manera permanente en todas las operaciones" detallaron en el comunicado.

"Los compromisos con la seguridad vial, el control preventivo y el cuidado de la vida, son valores que guían, y seguirán guiando, cada uno de los servicios que desde Flecha Bus se brindan en todo el país" sostuvieron desde la empresa