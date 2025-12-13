Alerta sanitaria: Detectan una peligrosa bacteria en una horma de queso de una marca líder

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) emitieron una advertencia sanitaria tras detectar la bacteria Listeria monocytogenes en un queso de pasta blanda de una marca líder del mercado. Aunque el producto ya se encuentra fuera de su fecha de vencimiento, las autoridades pidieron extremar las precauciones ante un riesgo residual para la salud.

La alerta está vinculada a un muestreo oficial realizado por el SENASA, cuyos resultados fueron analizados en el Laboratorio Nacional de Referencia de la ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”. A partir de esa vigilancia genómica se identificó un conglomerado de aislamientos de Listeria monocytogenes en muestras de queso de pasta blanda.

Según el informe técnico fechado el 9 de diciembre, la bacteria fue hallada en el producto Queso Cremón doble crema, de La Serenísima, presentación de 500 gramos, correspondiente al lote 2703, elaborado el 3 de julio de 2025 y con fecha de vencimiento el 11 de septiembre de 2025. El queso fue producido por la firma Mastellone Hnos. S.A. en su planta ubicada en la Ruta Nacional 5, kilómetro 444, en la localidad bonaerense de Trenque Lauquen.

Desde la empresa informaron que, bajo la supervisión del SENASA, se llevó adelante una investigación interna para identificar el foco de contaminación, que ya fue eliminado. Además, se realizó el retiro del lote afectado del mercado nacional y su posterior destrucción, junto con la implementación de medidas adicionales de control en la planta.

Si bien el producto se encuentra fuera de su período de aptitud para el consumo, la ANMAT advirtió que existe la posibilidad de que algunos consumidores lo hayan conservado más allá de la fecha de vencimiento, por ejemplo mediante congelación.

En ese contexto, el organismo recomendó que quienes tengan en su poder el lote 2703, ya sea fraccionado o congelado, se abstengan de consumirlo.

La advertencia pone el foco especialmente en los grupos de riesgo, como mujeres embarazadas, personas inmunosuprimidas, adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas, para quienes la listeriosis puede tener consecuencias graves.

La listeriosis es una enfermedad transmitida por alimentos contaminados con Listeria monocytogenes, una bacteria que puede encontrarse en el agua y el suelo y que tiene la particularidad de crecer incluso a temperaturas de refrigeración. Entre los alimentos que con mayor frecuencia se han visto involucrados en brotes se encuentran los fiambres y embutidos, los lácteos elaborados con leche no pasteurizada, los vegetales crudos y los pescados crudos o ahumados.

Los síntomas pueden ir desde cuadros leves —como fiebre, escalofríos, fatiga, náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal— hasta formas severas que incluyen meningitis, septicemia y abortos en mujeres embarazadas.

El período de incubación puede extenderse hasta 70 días, con un promedio de alrededor de tres semanas, lo que dificulta en muchos casos identificar el alimento contaminado. /Clarín

