¿Qué ver en el cine? Terminaron las clases y ya podés disfrutar del cine con los más chicos

Se terminaron las clases y una de las actividades más recurrentes de las familias es ir al cine. Hoyts Salta renovó su programación y ofrece una semana marcada por un estreno fuerte apto para todo público: “Zootopia 2” con múltiples funciones y versiones en castellano, subtituladas y en 3D. También se suma “Depredador: Tierras Salvajes” en formato nocturno.

A continuación, las películas disponibles durante esta semana:

Zootopia 2 (ATP)

Jujutsu Kaisen: Ejecución (+16)

Depredador: Tierras Salvajes (+13)

Wicked: For Good (ATP)

Nada es los que parece 3 (ATP)

No alimentes a los niños (+13)

La muerte de un comediante (+13)

Terror en Shelby Oaks (+13)

Matate, amor (+16)

Zoocalipsis (ATP)

Teléfono Negro 2 (+16)

La oferta combina animación, acción y terror, con horarios amplios durante toda la tarde y funciones extendidas hasta la medianoche. También ya se encuentra la preventa de Five Nights at Freddy's 2.