¿Qué ver en el cine? Terminaron las clases y ya podés disfrutar del cine con los más chicos

Cultura01/12/2025
Se terminaron las clases y una de las actividades más recurrentes de las familias es ir al cine. Hoyts Salta renovó su programación y ofrece una semana marcada por un estreno fuerte apto para todo público: “Zootopia 2” con múltiples funciones y versiones en castellano, subtituladas y en 3D. También se suma “Depredador: Tierras Salvajes” en formato nocturno.

A continuación, las películas disponibles durante esta semana:

  • Zootopia 2 (ATP)
  • Jujutsu Kaisen: Ejecución (+16)
  • Depredador: Tierras Salvajes (+13)
  • Wicked: For Good (ATP)
  • Nada es los que parece 3 (ATP)
  • No alimentes a los niños (+13)
  • La muerte de un comediante (+13)
  • Terror en Shelby Oaks (+13)
  • Matate, amor (+16)
  • Zoocalipsis (ATP)
  • Teléfono Negro 2 (+16)
La oferta combina animación, acción y terror, con horarios amplios durante toda la tarde y funciones extendidas hasta la medianoche. También ya se encuentra la preventa de Five Nights at Freddy's 2.

