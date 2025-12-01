¿Qué ver en el cine? Terminaron las clases y ya podés disfrutar del cine con los más chicos

¿Qué ver en el cine? Terminaron las clases y ya podés disfrutar del cine con los más chicosCultura01/12/2025
Se terminaron las clases y una de las actividades más recurrentes de las familias es ir al cine. Hoyts Salta renovó su programación y ofrece una semana marcada por un estreno fuerte apto para todo público: “Zootopia 2” con múltiples funciones y versiones en castellano, subtituladas y en 3D. También se suma “Depredador: Tierras Salvajes” en formato nocturno.
A continuación, las películas disponibles durante esta semana:
- Zootopia 2 (ATP)
- Jujutsu Kaisen: Ejecución (+16)
- Depredador: Tierras Salvajes (+13)
- Wicked: For Good (ATP)
- Nada es los que parece 3 (ATP)
- No alimentes a los niños (+13)
- La muerte de un comediante (+13)
- Terror en Shelby Oaks (+13)
- Matate, amor (+16)
- Zoocalipsis (ATP)
- Teléfono Negro 2 (+16)
La oferta combina animación, acción y terror, con horarios amplios durante toda la tarde y funciones extendidas hasta la medianoche. También ya se encuentra la preventa de Five Nights at Freddy's 2.
Te puede interesar
Los vinos de Salta se encuentran entre los mejores del mundo
Carolina Perez CentenoCultura27/11/2025
"La Cerrillana", el corto que representó a Salta en el Festival de cine de Mar del Plata
Carolina Perez CentenoCultura20/11/2025
Lo más visto
Código Salta: "Con la incorporación de una aerolínea completamos todo el círculo"
Guillermo CaliuoloTurismo01/12/2025