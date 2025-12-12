Cuenta regresiva para Expo Ciudad: La emoción de emprendedores que se suman por primera vez

Gran expectativa asume para este fin de semana todo lo que se vivirá en el Centro de Convenciones de la ciudad de Salta, cuando tanto sábado y domingo se lleve a cabo la última edición de la Expo Ciudad de este 2025, con más de 700 participantes de distintos rubros, dándole más atractivo a la ocasión.

En la cuenta regresiva al inicio de la feria y palpitando la misma, el móvil de Radio 94.7 Salta estuvo recorriendo el predio de Limache charlando con algunos de los feriantes quienes, por estas horas, montan sus stands, confiando en que sus productos puedan ser del atractivo de la gente.

“Es mi primera vez en la Expo Ciudad”, comentaba entusiasta Virginia, una joven emprendedora, quien adelantaba que “voy a ofrecer accesorios de bijouterie, con los collares, pulseras personalizadas, aros, y luego papelería, con stickers, posters, entre otras cosas”.

En su historia de vida, relató que lleva cinco años realizando este emprendimiento personal, habiendo dado sus primeros pasos en la pandemia, con sus accesorios, sumando hace un par de años sus trabajos con papelería.

Con un buen comienzo, empezó a participar en ferias, con sus pasos llevándola ahora a Expo Ciudad por primera vez. “Espero que vean mis accesorios, ojalá le guste a la gente, que elijan venir a las expos, tuve la oportunidad de venir la feria pasada como cliente, ahora llegué del otro lado”, sumó.

Otro testimonio es de Ana, otra emprendedora quien va a ofrecer sus artesanías navideñas, ideales para esta época de fiestas. “Es la primera vez” que participa, menciona la mujer también entusiasmada, contenta por haberse decidido a tener su puesto.

En su experiencia, contó que empezó hace tiempo a hacer sus artesanías, con el apoyo de la gente para que se animara a participar de estas actividades. Tras la consulta a sus nietos, obteniendo el apoyo de los mismos, es que tomó valor para animarse.

“Tenía amigos, clientes que me compraban mis cosas, que me decían que me pusiera un lugar para vender, entonces vi la propaganda para los emprendedores, ahí decidí venir”, relató mientras se encontraba montando su puesto, a la espera de interesados en sus productos.