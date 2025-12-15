Chocó a una familia en Vaqueros y escapó; buscan testigos

El domingo una familia fue a La Caldera a disfrutar de un día bastante caluroso, pero al retornar a Salta capital fue víctima de un conductor imprudente.

En la fila de autos que siempre se forma en la vuelta al hogar, un conductor, en presunto estado de ebriedad, colisionó contra el vehículo donde se trasladaba la familia damnificada.

El accidente tuvo lugar en inmediaciones a la Comisaría de Vaqueros, donde la familia se detuvo y según comentó la víctima, el auto que los embistió sería de color negro, pudiendo ser un modelo Gol o Fox, además que podría tener el vidrio del lado del conducto afectado por el impacto, informó El Camión de German Noticias.

Afortunadamente la familia no sufrió lesiones, pero si quedaron impactados por el accidente.

Piden a testigos, que se encontraban en la tarde sobre RN 9 en dirección a Salta capital, que puedan aportar datos dirigiéndose a la Comisaría de Vaqueros.