Falleció un salteño tras chocar en la ruta 34

Por motivos que están siendo investigados, una camioneta Toyota y un camión de la empresa protagonizaron un violento impacto mientras circulaban de norte a sur. Debido al siniestro una persona perdió la vida.

La persona fallecida es el chofer de la camioneta, quien tenía domicilio en la ciudad de Salta capital. Murió en el lugar producto de las graves lesiones sufridas.

En tanto, el conductor del camión fue trasladado al hospital San Roque de Embarcación, donde quedó en observación médica.