¿Eliminan la figura legal de femicidio?: “Sería un retroceso en el derecho y lo social”

Patricia Bullrich, senadora electa, presentó el lunes el proyecto de reforma del Código Penal, el cual llevará al Congreso tras asumir su banca y según trascendió no se descarta el análisis para eliminar el agravante de femicidio.

Desde InformateSalta nos comunicamos con una de las directoras del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Pilar González, quien señaló la importancia de la categorización del femicidio dentro del Código Penal.

En 2012 se incorporó la figura del femicidio en el Código Penal como un agravante por el contexto social que atravesaba el país, por los índices de violencia por motivo de genero resultaba importante tipificarlo en materia penal.

La Corte Suprema no se quedó solo con esta figura incorporada al artículo 80, sino que fue ampliándola, por lo que eliminarla seria un retroceso desde la perspectiva jurídica, el derecho y lo social, explicó la directora.

“Necesitamos la categorización para comprender”.

Es importante la categorización para comprender el impacto de los delitos, sobre todo en casos de homicidio que se agravan por mediar materia de violencia de género.

Si bien desde el Gobierno nacional, según trascendió en los medios, explica González, se había reformulado la cuestión de la igualdad, que era lo mismo quitarle la vida a un hombre que a una mujer: “Nadie está yendo en contra de la igualdad, al contrario, estas leyes de acción positiva, tiene que ver con hablar de iguales entre iguales, por eso es importante que sigan estas figuras y no nos olvidemos del número que tenemos en el país que es una advertencia”.

Además señaló que en el Código existe el agravante en caso de que la mujer le quite la vida a su pareja por el vinculo existente o preexistente: “El agravante existe para los dos casos. Lo que hace la figura de femicidio en el artículo 80 es dar un nombre y una categorización a la mujer que muere en un contexto de violencia de género en manos de un varón”.

“Lo que permite es categorizar, ponerle nombre a una realidad de un fenómeno que hoy nos afecta, nos impacta y nos siguen golpeando como sociedad”.

Esta categorización no solo permite comprender la realidad que se atraviesa sino también permite arrimar los recursos necesarios para abordarla.

Más allá de los retrocesos, hay avances

Uno de los puntos que destacó la directora del Observatorio, fue la incorporación de una figura muy debatida en el ámbito jurídico: “Se estaba debatiendo qué pasa cuando durante el acto sexual consentido entre hombre y mujer, el varón se saca el preservativo durante el mismo, cuando la condición era que se mantengan y se constituye como un delito ahora” finalizó.