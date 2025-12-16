Defensores de Salta se capacitaron en cibercrimen en la Universidad Austral

El Dr. Ramiro Tejerina y la Dra. Lucrecia Moreno Fleming, representantes de la Defensa del Ministerio Público de Salta, participaron del encuentro “Ctrl + Alt + Delito” sobre cibercrimen, que se llevó a cabo en la sede Pilar de la Universidad Austral, en Buenos Aires.

La actividad reunió a destacados operadores del sistema judicial, especialistas en derecho penal y expertos en tecnología, y tuvo como objetivo profundizar en los desafíos que plantea la investigación digital y la litigación con evidencia electrónica.

Durante la jornada, se abordaron múltiples temáticas vinculadas al cibercrimen, como la utilización de herramientas de investigación en entornos digitales, los roles de los distintos operadores judiciales en la investigación, el impacto de la Inteligencia Artificial, el uso de criptomonedas y técnicas de ataques cibernéticos como la inyección de malware, entre otros ejes centrales.

La participación de la Defensa en este tipo de instancias resulta especialmente relevante, ya que permite fortalecer la capacitación continua frente a los desafíos que plantean las nuevas tecnologías, así como concientizar sobre el rol que deben asumir los defensores ante la aparición de herramientas digitales disruptivas.

Asimismo, contribuye a garantizar la correcta utilización de estas herramientas en los procesos judiciales, protegiendo los derechos fundamentales de las personas imputadas y asegurando el respeto de las garantías constitucionales que amparan el debido proceso.

Desde la Defensoría General de Salta destacaron que estas jornadas también permiten generar espacios de intercambio con otros operadores judiciales, fomentando la actualización permanente en técnicas y procedimientos, y promoviendo la colaboración entre distintas áreas del sistema de justicia para enfrentar el cibercrimen de manera efectiva.

“La formación continua en temas emergentes es fundamental para garantizar una defensa eficaz en el contexto actual”, señalaron desde la Defensoría. Además, remarcaron la importancia de mantener estrategias actualizadas frente al avance tecnológico, fortaleciendo el conocimiento de herramientas digitales sin comprometer los derechos de las personas imputadas.

El encuentro fue organizado por la Dra. Daniela Dupuy, fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, junto al OCEDIC (Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales de la Universidad Austral).