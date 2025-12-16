Mañana cobran el medio aguinaldo los empleados municipales de Capital

Municipal16/12/2025
sueldo

Desde la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad informaron cuándo se pagará el Sueldo Anual Complementario (SAC), correspondiente a la segunda mitad del año 2025.

Será mañana jueves  17 de diciembre. En el caso de los trabajadores de la administración pública de la provincia, cobraron su aguinaldo en la jornada de hoy.

paritarias diciembre 2025 2Se reanudaron las paritarias y el gobierno realizó el primer ofrecimiento: aumento y bono

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día