Mañana cobran el medio aguinaldo los empleados municipales de Capital

Mañana cobran el medio aguinaldo los empleados municipales de CapitalMunicipal16/12/2025
Desde la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad informaron cuándo se pagará el Sueldo Anual Complementario (SAC), correspondiente a la segunda mitad del año 2025.
Será mañana jueves 17 de diciembre. En el caso de los trabajadores de la administración pública de la provincia, cobraron su aguinaldo en la jornada de hoy.
