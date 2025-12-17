Salta Basket se hizo fuerte de visitante y despidió el año a puro festejo

Salta Basket se impuso 84 a 80 como visitante ante Sportivo Suardi, en el estadio “Gigante de la Avenida” de la localidad santafesina, y cerró el 2025 de la mejor manera en la Conferencia Norte de La Liga Argentina, donde se mantiene entre los protagonistas del certamen.

En un partido intenso y parejo hasta el final, el equipo dirigido por Ricardo De Cecco logró una victoria clave para recuperarse tras dos derrotas consecutivas en la gira y despedir el año con buenas sensaciones.

El estadounidense Chance Hunter fue el goleador del encuentro con 22 puntos, mientras que el base cordobés Bruno Abratte tuvo una actuación determinante tanto en el manejo del juego como en el goleo. Ambos fueron las figuras destacadas de la noche. También aportaron puntos importantes Gómez, Álvarez y Botta, en un rendimiento colectivo sólido en los momentos decisivos.

Sobre el cierre del partido, cuando Sportivo Suardi buscaba revertir el resultado, un doble de Álvarez y un triple de Botta terminaron de sellar el triunfo del conjunto salteño, pese al esfuerzo del local, que tuvo en Lizárraga, Fino y Martínez a sus principales referentes.

La gira, que incluyó presentaciones en Tucumán, Santiago del Estero y Santa Fe, fue la última del año para Los Infernales, que habían iniciado el recorrido como punteros de la Conferencia Norte, un hecho histórico para la franquicia. Si bien no lograron sumar en los dos primeros juegos, el triunfo en Suardi significó una valiosa redención.

Con este resultado, el equipo salteño cerró la primera parte de la temporada con 12 partidos jugados, 8 triunfos y 4 derrotas, ubicándose segundo en la Conferencia Norte, por detrás de San Isidro, uno de los principales candidatos al ascenso.

El plantel regresará a Salta y quedará liberado hasta el 5 de enero, cuando retomará los entrenamientos de cara a la continuidad de la fase regular de La Liga Argentina.